Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, Pyongyang'ın sınır ötesine yüzlerce çöp dolu balon göndermesinin ardından Seul'ün nükleer silahlara sahip Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı "askeri gerilimi azaltmayı" hedefleyen anlaşmayı tamamen askıya alacağını duyurdu.



Seul geçen yıl Kuzey Kore'nin yörüngeye bir casus uydu yerleştirmesinin ardından anlaşmayı kısmen askıya almıştı, ancak son yaşanan çöp balonları olaylarının ardından “iki Kore arasındaki karşılıklı güven yeniden tesis edilene kadar '19 Eylül Askeri Anlaşması'nın tamamen askıya alınması” tartışılacak.

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ÇÖPLE DOLU BİN BALON GÖNDERİLDİ



Geçtiğimiz hafta Pyongyang, Güney'deki aktivistler tarafından düzenlenen rejim karşıtı propaganda içeren broşürlere misilleme olarak Güney'e sigara izmaritleri ve muhtemelen gübre de dahil olmak üzere çöple dolu yaklaşık bin balon gönderdi.



Güney Kore komşusunun bu son provokasyonunu “mantıksız” ve “alçakça” olarak nitelendirdi ancak son dönemdeki balistik füze fırlatmalarının aksine bu çöp kampanyası Kim Jong Un'un izole edilmiş hükümetine yönelik BM yaptırımlarını ihlal etmiyor.



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BALON GÖNDERİMİ DURDURULDU



Kuzey, pazar günü balon gönderimini durduracağını açıkladı ve bunun etkili bir karşı önlem olduğunu söyledi. Ancak gerekirse daha fazlasının gönderilebileceği uyarısında bulundu.



Teknik olarak savaş halinde olan iki ülke arasındaki ilişkilerin ısındığı bir dönemde imzalanan 2018 askeri anlaşması, yarımadadaki gerilimi azaltmayı ve özellikle sınır boyunca gerilimin tırmanmasını önlemeyi amaçlıyor.



Ancak Seul'ün geçen yıl kasım ayında Pyongyang'ın başarılı casus uydu fırlatmasını protesto etmek için anlaşmayı kısmen askıya almasının ardından, Kuzey anlaşmadan çekileceğini açıkladı.



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ASKERİ ANLAŞMA FİİLEN HÜKÜMSÜZ



Anlaşma Kuzey Kore'nin fiili terk beyanı nedeniyle “fiilen hükümsüz ve geçersiz”, ancak anlaşmanın geri kalanına uymak balonlar gibi tehditlere karşılık vermek açısından Güney'e dezavantaj sağlıyor.



Anlaşmanın askıya alınmasının “Askeri Sınır Çizgisi etrafındaki bölgelerde askeri eğitim” yapılmasına ve “Kuzey Kore'nin provokasyonlarına daha yeterli ve anında yanıt verilmesine” olanak sağlayacağı belirtildi.



Kararın yürürlüğe girmesi için salı günü yapılacak kabine toplantısında onaylanması gerekecek.



İki Kore arasındaki ilişkiler, diplomasinin uzun süredir durması ve Kim Jong Un'un silah testlerini hızlandırması, Güney'in ise başlıca güvenlik müttefiki Washington'a yaklaşmasıyla son yılların en düşük noktalarından birinde.