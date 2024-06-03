Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak

Güney Kore, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı "askeri gerilimi azaltmayı" hedefleyen anlaşmayı tamamen askıya alacağını açıkladı. Çöp balonlarının gönderilmesine etkili karşılık verebilmek için tartışılan anlaşma “iki Kore arasındaki karşılıklı güven yeniden tesis edilene kadar" askıya alınacak. İki Kore arasındaki ilişkiler, son yılların en düşük noktalarından birinde.

Çöp balonu gerilimi: Güney Kore, Kuzey ile anlaşmayı askıya alacak
Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp dolu balonların sokağa saçtığı atıkları temizleyen Güney Koreli temizlik görevlileri.

Ulusal Güvenlik Konseyi, Pyongyang'ın sınır ötesine yüzlerce çöp dolu balon göndermesinin ardından Seul'ün nükleer silahlara sahip ile 2018'de imzaladığı "askeri gerilimi azaltmayı" hedefleyen anlaşmayı tamamen askıya alacağını duyurdu.

Seul geçen yıl Kuzey Kore'nin yörüngeye bir casus uydu yerleştirmesinin ardından anlaşmayı kısmen askıya almıştı, ancak son yaşanan çöp balonları olaylarının ardından “iki Kore arasındaki karşılıklı güven yeniden tesis edilene kadar '19 Eylül Askeri Anlaşması'nın tamamen askıya alınması” tartışılacak.

Çöp gerilimi büyüyor: Kuzey Kore, Güney'e 600 balon daha gönderdi

Çöp gerilimi büyüyor: Kuzey Kore, Güney'e 600 balon daha gönderdi

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ÇÖPLE DOLU BİN BALON GÖNDERİLDİ

Geçtiğimiz hafta Pyongyang, Güney'deki aktivistler tarafından düzenlenen rejim karşıtı propaganda içeren broşürlere misilleme olarak Güney'e sigara izmaritleri ve muhtemelen gübre de dahil olmak üzere çöple dolu yaklaşık bin balon gönderdi.

komşusunun bu son provokasyonunu “mantıksız” ve “alçakça” olarak nitelendirdi ancak son dönemdeki balistik füze fırlatmalarının aksine bu çöp kampanyası Kim Jong Un'un izole edilmiş hükümetine yönelik BM yaptırımlarını ihlal etmiyor.

Kuzey Kore, Güney'e çöp taşıyan balon göndermeyi durduracak

Kuzey Kore, Güney'e çöp taşıyan balon göndermeyi durduracak

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BALON GÖNDERİMİ DURDURULDU

Kuzey, pazar günü balon gönderimini durduracağını açıkladı ve bunun etkili bir karşı önlem olduğunu söyledi. Ancak gerekirse daha fazlasının gönderilebileceği uyarısında bulundu.

Teknik olarak savaş halinde olan iki ülke arasındaki ilişkilerin ısındığı bir dönemde imzalanan 2018 askeri anlaşması, yarımadadaki gerilimi azaltmayı ve özellikle sınır boyunca gerilimin tırmanmasını önlemeyi amaçlıyor.

Ancak Seul'ün geçen yıl kasım ayında Pyongyang'ın başarılı casus uydu fırlatmasını protesto etmek için anlaşmayı kısmen askıya almasının ardından, Kuzey anlaşmadan çekileceğini açıkladı.

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ASKERİ ANLAŞMA FİİLEN HÜKÜMSÜZ

Anlaşma 'nin fiili terk beyanı nedeniyle “fiilen hükümsüz ve geçersiz”, ancak anlaşmanın geri kalanına uymak balonlar gibi tehditlere karşılık vermek açısından Güney'e dezavantaj sağlıyor.

Anlaşmanın askıya alınmasının “Askeri Sınır Çizgisi etrafındaki bölgelerde askeri eğitim” yapılmasına ve “Kuzey Kore'nin provokasyonlarına daha yeterli ve anında yanıt verilmesine” olanak sağlayacağı belirtildi.

Kararın yürürlüğe girmesi için salı günü yapılacak kabine toplantısında onaylanması gerekecek.

İki Kore arasındaki ilişkiler, diplomasinin uzun süredir durması ve Kim Jong Un'un silah testlerini hızlandırması, Güney'in ise başlıca güvenlik müttefiki Washington'a yaklaşmasıyla son yılların en düşük noktalarından birinde.

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