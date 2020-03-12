Corona virüs bulaşan ülkeler hangileri? (İnteraktif harita)

Dünya genelinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs vakaları artıyor. Yüzün üstünde ülkede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 4 bin 365 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenen kişi sayısı 120 bin 565'e ulaştı. Ayrıca Covid-19 nedeniyle enfekte olan 66 bin 894 kişi de iyileşti.

Türkiye ve Bolivya'da ilk vakaya rastlandı. Arnavutluk ve Panama da ise ilk ölümler gerçekleşti. İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e, vaka sayısı ise 9 bine yükseldi. Almanya'da ise corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 3'e yükseldi. Ukrayna'da toplu etkinlikler yasaklanırken, okullar da 3 hafta süreyle tatil edildi.

TÜRKİYE'DE İLK CORONA VİRÜS VAKASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Corona virüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.



Gece saatlerinde kemeraların karşısına geçen Koca, "Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir" dedi. Bakan Koca, Türkiye'de ilk virüs vakasının tespit edildiğini belirterek "Test sonucu pozitif çıkan hasta Türk vatandaşı bir erkek" açıklamasında bulundu. Bakan Koca, söz konusu kişinin durumunun genel olarak iyi olduğunu ve karantinaya alındığını söyledi, hastanın bulunduğu ili ve hastaneyi açıklamadı.

Corona virüs şu ana kadar tüm kıtalarda 100'ü aşkın ülkeyi etkiliyor.

CORONA VİRÜSÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER VE VAKA SAYILARI

CORONA VİRÜS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Sağlık Bakanlığının Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, corona virüsler bazen solunum sistemi, bazen de sindirim sistemi hastalıkları yapıyor, solunum sisteminde soğuk algınlığı belirtileri gösteren enfeksiyonlara ve zatürreye neden oluyor.



Bu hastalıklar çoğu insanda hafif seyrediyor. Fakat bazı corona virüsler ciddi hastalıklara yol açıyor. Bunların başında 2003 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS virüsü ve 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS virüsü geliyor.



Corona virüsler bazı hayvanlarda bulunup insanlara bulaşabiliyor. Virüsün insanlara bulaşması, virüsün mutasyonu veya hayvanlarla temas gibi birçok faktöre bağlı. Mesela MERS virüsünün develerden, SARS virüsünün misk kedilerinden bulaştığı biliniyor ancak yeni corona virüsün hangi hayvandan insanlara geçtiği henüz saptanmış değil.



Bilgilendirmeye göre, genel kanı virüslerin hasta kişinin öksürüğü veya hapşırığı sırasında ortaya çıkan damlacıklar aracılığıyla yayıldığı yönünde.



Yeni corona virüs enfeksiyon açısından risk altında bulunan kişiler hayvanlarla yakın temasta bulunanlar, hasta kişilerin aile üyeleri ve sağlık çalışanları. Hijyen kurallarına uyulması, hastalıktan korunma ve hastalığı bulaştırmamak açısından önemli.



Hijyen kuralları içinde öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnun tek kullanımlık mendille kapatılması, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılması, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, su ve sabun yoksa alkol içerikli el dezenfektanları kullanılması, hayvanlarla temastan sonra ellerin yıkanması, hayvansal ürünlerin tüketilmeden önce pişirilmesi ve kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunulmaması yer alıyor.



YENİ CORONA VİRÜS HASTALIĞI İLE İLGİLİ GÜVENİLİR GÜNCEL BİLGİ HANGİ KAYNAKLARDAN EDİNİLEBİLİR?

Sağlık Bakanlığı, ateşi olanlar, öksürenler ve nefes alma güçlüğü çekenlere, hemen bir sağlık kuruluşuna giderek seyahat geçmişiyle ilgili bilgileri sağlık çalışanlarıyla paylaşmalarını öneriyor.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ