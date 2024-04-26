Netzah Yehuda Taburu: İsrail ordusunun suç makinesi

ASKERLER GÖREVE DEVAM ETTİ



İsrail ordusunun soruşturmasına göre ise İsrail askerleri, Esad'ın ellerini, kendilerine direndiği için bağladıklarını öne sürdü.



Ayrıca soruşturmada, Esad’da herhangi bir sıkıntı ya da hastalık belirtisi tespit etmedikleri ve adamın uyuduğunu düşünerek, uyandırmaya çalışmadıkları kaydedildi.



Tel Aviv yönetimi, adamın ailesine tazminat ödemeyi kabul etti ancak geçen yıl haziran ayında, Esad'ın ölümünden dolayı güçlerinin suçlanmayacağını ve bunun yerine disiplin tedbirleri uygulayacağını bildirdi.



40 yıl ABD’de yaşayan Esad için ABD hükümetinin tepkisi sonrası İsrail ordusu, olayın, “askerlerin ahlaki başarısızlığı ve kötü karar vermelerinden kaynaklanan vahim ve talihsiz bir olay” olduğunu söyledi. Olayla ilgili olarak, iki subayın komuta dışı görevlere atandığı, bir subayın “kınandığı” belirtildi.



Ancak ordu, askerlerin eylemlerini ABD vatandaşının ölümüyle doğrudan ilişkilendiremeyeceğini öne sürerek cezai kovuşturma yapılmamasına karar verdi.



GAZZE’DEKİ SAVAŞTA ROL ALIYORLAR



ABD'nin tepkisi üzerine İsrail, Netzah Yehuda'yı 2022'nin sonlarında Batı Şeria'dan çıkarıp Golan Tepeleri’ne atadı.



Ancak birlik, 7 Ekim'den sonra Gazze ile olan güney sınırda, Beyt Hanun bölgesinde görevlendirildi.



Filistinlilere yönelik suç dosyası kabarık olan Netzah Yehuda taburu, şu anda İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşında görev yapıyor.



İsrail’in sıkı müttefiki ABD, bu tartışmalı taburu cezalandırırsa, ilk kez İsrail ordusuna yaptırım uygulamış olacak.

İsrail’in kökleşen işgal politikası: Yasa dışı yerleşimler Haberi Görüntüle