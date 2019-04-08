Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da gerçekleşen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin Sekizinci Toplantısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile basın toplantısı düzenledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İDLİB'DE ŞU AN İTİBARIYLA ATMAMIZ GEREKEN ADIMLARI ATTIK, ATMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üst Düzey İş Birliği Konseyi’nin Sekizinci Toplantısını tamamlamış bulunuyoruz. Gerek ikili gerekse heyetlerarası görüşmelerde işbirliğimizin çeşitli boyutlarını ele alma fırsatımız oldu. İlişkilerimizi tüm alanlarda daha ileri seviyeye taşıma irademizi açıkça ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde bu hedef doğrultusunda atılabilecek adımları değerlendirdik. Yoğun temaslarımız ve samimi diyaloğumuz ikili ilişkilerimize olumlu yönde etki ediyor. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15’lik bir artışla 26 milyar dolara ulaştı. Bu bir başarı olsa da gerçek potansiyelimiz bu rakamın çok daha üzerindedir. Belirlediğimiz hedef 100 milyar dolardır. Bu hedefi yakalayacağız” dedi.



Putin’le birlikte Türk ve Rus iş dünyasıyla bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyleyen Erdoğan, “Bu toplantılarımızın iş çevrelerinin sorunlarının çözümüne ve ticaret hacmimizin istediğimiz noktalara ulaşmasına vesile olacağına inanıyorum. Bugün ülkemizden Rusya federasyonunda bin 300’ü bulan girişimcimiz var. Temelini geçtiğimiz yıl sayın Putin’le birlikte attığımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatı hızlı şekilde devam ediyor. TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın deniz bölümünün inşaatı tamamlandı. Kara bölümü için çalışmalar şuanda devam ediyor ve bu yıl sonuna kadar onu da bitirmiş olacağız” diye konuştu.



“2019 YILINI RUSYA İLE KARŞILIKLI KÜLTÜR VE TURİZM YILI İLAN ETTİK”



İki ülke arasındaki beşeri ve kültürel ilişkilere de büyük önem verildiğinin altını çizen Erdoğan, “Vatandaşlarımız arasındaki bağların kuvvetlenmesi amacıyla 2019 yılını Rusya ile karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı ilan ettik. Etkinlikler bu akşam Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Bolşoy Tiyatrosu’nda sahnelenecek Troya Operasıyla başlayacak. Yıl boyunca icra edilecek kültür sanat programlarıyla devam edecek” ifadesini kullandı.



Geçtiğimiz yıl 6 milyon Rus misafirin ülkemizde ağırlanmasıyla yeni bir rekora imza atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kültür ve Turizm yılı etkinlikleriyle birlikte bu rekorun 2019’da kırılacağına inanıyorum. Vize serbestisi sağlanması hususunda gereken adımların süratle atılması gerekiyor. Bu görüşmeleri de yaptık. Öyle zannediyorum ki kısa bir süre içerisinde bu adımlar atılmış olacak” dedi.



“İDLİB’DEKİ İSTİKRAR VE SÜKUNETİN MUHAFAZASINA VERDİĞİMİZ ÖNEMİN ALTINI ÇİZDİK”



Bugün ki görüşmelerde Suriye ve diğer bölgesel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erdoğan, “Suriye bağlamında Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgeden çekilme kararını değerlendirdik. İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik. Siyasi süreçte gelinen noktayı görüştük. Suriye’de barış ve istikrar ortamının tesisi yönünde önümüzdeki dönemde birlikte atabileceğimiz ilave adımları da istişare ettik. Rusya ile müşterek anlayış temelinde milli güvenliğimize kasteden terör odaklarını Suriye’den söküp atmaktaki kararlığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani felaket yaşanmasının önüne geçmiştik. Bugün ki görüşmemizde İdlib’deki istikrar ve sükunetin muhafazasına verdiğimiz önemin altını çizdik. Ayrıca Suriye’nin kuzeyinde ülkemizin güvenliği ile Suriye’nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturacak bir yapıya göz yummayacağımızı da ifade ettik. Bölgenin huzur ve istikrarı açısında DEAŞ nasıl bir büyük tehdit idiyse YPG-PKK’da aynı mahiyette bir tehdittir. DEAŞ’ın tasfiyesi ile beraber benzeri örgütlerin bu tehdidin de hepsinin bertaraf edilmesi şart. Rusya ile Suriye ihtilafına ancak siyasi çözümle son verilebileceği konusunda hem fikiriz. Siyasi sürece ivme kazandırılması için Birlemiş Milletlerle eşgüdüm halinde dengeli bir Anayasa Komitesi’nin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi yönündeki kararlığımız da bu vesileyle tekrarladık” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından satır başları;



2019'de yüzde 18'lik bir artma yaşandı ticaret hacmimizde.



Türk akımıyla ilgili çalışma planlı bir şekilde devam ediyor. En yüksek teknolojilere ve standartlara göre inşa edilmekte.



Askeri teknik işbirliğimiz hızla ilerliyor.



Türkiye, Rus turistlerin gözdesi haline geldi. Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında Ruslar birinci sıradadır.



Vize konusunda odaklandık. Sürücüler için vizelerin çok yakında kaldıralacağını belirtmek istiyorum.



Suriye konusunda da işbirliğimiz çok önemlidir. suriye'ni çatışma sonraki durumu da fevkalade önemlidir. Uluslararası toplumun da bu sürece dahil edilmesi gerekiyor. İdlib'in istikrarı için elimizden geleni yapacağız.



Az önce gerçekleşen ikili görüşmelirimiz son derecede başarılıydı.



Rusya, doğal gazla ilgili hem fiyat hem de hacim bakımından Türkiye için yükümlülüklerini daima yerine getiriyor. Rusya doğalgaz fiyatlarında taahütlerini yerine getiriyor.



Türkiye ile birlikte milli paralarla ticaret dahil, ekonomik bağımsızlığımızı temin etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.



Vize konusunda TIR şoförler için söyledim ama Türkiye'den gelecek hizmet pasaportlu insanlar da vizesiz gelecek.



(İdlib'de son durum) İdlib'de Soçi mutabakatı çerçevesinde bir ilerleme kesinlikle söz konusu. Koordineli devriye konusunda anlaştık. Suriye'de çözüm için İdlib sorunu çözülmeli suriye'nin parçalanmasına izin vermemeliyiz.