ABD Kongresi Türkiye-ABD ilişkilerinin tartışıldığı bir panele ev sahipliği yaptı. S-400'lerden Suriye'deki gelişmelere, ABD ile iş birliğinden FETÖ'ye bir çok konu konuşuldu.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen panale, Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Mehmet Akif Kireçci konuşmacı olarak katıldı.



Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi S-400 almasına değinen Aybet, ABD'nin Patriot teklifine de açık olunduğunu söyledi.



Aybet, "Türkiye S-400'leri seçti çünkü belli bir zaman dilimi içinde gereklilikleri karşelayan bir teklifti. Kaldı ki, bu alım hiçbir şekilde NATO'nun güvenlik unsurlarını tehdit etmemektedir. S-400'lerin de ötesinde farklı alternatifler gündeme gelirse bunlara bakıyor olacağiz. Patriot'lar bunlardan biridir. Fakat ABD bunu, 'Biz Türkiye'ye Patriot verelim onlar da S-400'lerden vazgeçsin' şeklinde görmesin. Dolayısıyla Türkiye açısından evet biz Patriot'larla ilgili bir teklife açığız fakat bu hiçbir şekilde S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge konusunda bekleyecek sabrının kalmadığını söyledi.



Gülnur Aybet Türk-Amerikan ilişkilerinde PKK/YPG sorunu ve Fetullahçı Terör Örgütü konularının halen üzerine gidilmesi gereken iki alan olduğunu söyledi.



Enerji Bakan Yardımcısı Bayraktar ise Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına önemli hamleler yaptığına işaret ederek, "Son 3 yılda özellikle enerji altyapısı anlamında ciddi yatırımlar yaptık" dedi.



Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Mehmet Akif Kireçci'de Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çekti.



Kireçci Türkiye'nin içinde olmadığı bir bölgesel güvenlik denkleminin kurulamayacağını vurguladı.

