Demokrat Parti kongresinde 2. gün: Obama çiftinden Harris'e destek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in başkan adaylığını resmen kabul edeceği 4 günlük Demokrat Parti Kongresi ülkenin Chicago kentindeki United Center Spor Salonu’nda devam etti.

Kongrenin ikinci gününde söz alan Harris’in eşi Doug Emhoff Harris'in karakterinden ve farklı olan inançlarının ilişkilerini nasıl etkilediğinden bahsetti. Kendisi Yahudi olan Emhoff, Harris'in bayramlarda kendisiyle birlikte sinagoga geldiğini, diğer zamanlarda ise kendisinin Harris ile kiliseye gittiğini anlattı. "Geçtiğimiz on yıl boyunca Kamala, onunkiyle aynı olmasa da beni inancıma daha derinden bağladı" diyen Emhoff, "Kamala tüm kariyeri boyunca antisemitizme ve nefretin her türüne karşı mücadele etti. Kamala, eşi olarak beni benim için çok kişisel olan bu mücadeleyi üstlenmeye teşvik eden kişidir" şeklinde konuştu.



"LİDERLİK ERMEYE HAZIR"



Harris’in ailesine olan bağlılığını "Kendisine ihtiyaç duyulan her yerde olur" sözleriyle ifade eden Emhoff, "Ve şimdi ülkenin ona ihtiyacı var, zaten bildiğimiz şeyi size gösteriyor. O liderlik etmeye hazır" şeklinde konuştu. Emhoff, Harris’in "adalet peşinde koşmaktan keyif aldığını" ve “insanların başarılı olduğunu ve iyi işler yaptığını görmek istediğini” söyledi.



MİCHELLE OBAMA KONUŞMA YAPMA NEDENİNİ AÇIKLADI



Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama ise, memleketi olan Chicago'da yapılan kongrede konuşmaya annesini ve yaptığı fedakarlıkları anmak için karar verdiğini söyledi. En son annesinin ölümü vesilesiyle Chicago'da bulunduğunu kaydeden Obama, annesi için "Bana çok çalışmanın, alçakgönüllülüğün ve nezaketin ne demek olduğunu gösteren kadın. Ahlaki pusulamı yüksek tutan ve bana kendi sesimin gücünü gösteren kadın" ifadelerini kullandı.