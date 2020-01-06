Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres'in telefon görüşmesinde, Kasım Süleymani suikasti ile Suriye ve Libya konularının ele alındığı bildirildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefon görüşmesi yaptı.

İkilinin, ABD'nin saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Suriye ve Libya konularını ele aldıkları belirtildi.

Çavuşoğlu bugün İngiltere, Pakistan ve Katar Dışişleri Bakanları ile de telefon görüşmesi yapmıştı.

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