Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye hali hazırda bir enerji merkezi olma kapasitesine sahip

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Bununla birlikte Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'nın zayıflamasının Türkiye'nin çıkarlarına aykırı olduğunu söyleyerek, Avrupa'daki enerji krizinin çözülmesini umduğunu dile getirrerek, "Türkiye hali hazırda bir enerji merkezi olma kapasitesine sahip" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Ukraynalı ve Rus liderler arasında görüşmenin yakın gelecekte mümkün görünmediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geçtiğimiz günlerde önemli bir Türkiye açıklaması gelmişti.



Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Türk Akım boru hattına ilave hatlar inşa edilmesini düşünüyoruz" dedi.

Avrupa'daki doğalgaz krizine değinen Putin, çözüm için Türkiye'yi işaret etti.



Kuzey Akım gazını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasını yaptı.



Rus lider "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi.



"İLAVE HATLAR İNŞA EDİLMESİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"



Rus Enerji Haftası etkinliğinde önceki gün konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı ise Alexander Novak, Türk Akım doğalgaz hattında ilave hatların inşa edilmesinin değerlendirildiğini söyledi.



Rus Enerji Haftası etkinliğinde bugün konuşan Novak, "Bu

değerlendirilecek seçeneklerden biri. Bu fikrin üzerinde

çalışılacak" dedi.