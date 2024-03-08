Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile beraberindeki heyet, Washington'da ABD'li mevkidaşı Blinken ile Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.



Fidan, 2021'de başlayan stratejik toplantıların yedincisini gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda iki ülke arasında güvenlik, bölgesel işbirliği, bölgesel konular, ticaret, enerji gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan konularda görüşmelerde bulunacaklarını belirtti.



Başta Gazze'deki İsrail katliamları olmak üzere birçok önemli bölgesel gelişmenin aynı anda cereyan ettiğini kaydeden Fidan, "Gazze’deki vahim durum bizim bu meseleye acilen eğilmemizi gerektiriyor. Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı. Gazze’deki insanlar acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır." diye konuştu.

Bakan Fidan, Gazze’de ateşkesin temini ve kesintisiz insani yardımın sağlanması için ABD ve diğer ülkelerle ciddi şekilde çalışmaları gerektiğinin de altını çizdi. Blinken ise Gazze'de ateşkes için "Top Hamas'ın sahasında." ifadelerini kullandı. "Gazze'ye giren yardımların ihtiyaç sahiplerine etkin şekilde dağıtılması gerekiyor" diyen Blinken, "Gazze'ye karadan yardım girişlerini sürdürmenin ötesinde genişletmemiz gerekiyor." dedi.