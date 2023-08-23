Dışişleri Bakanı Fidan, Malezyalı mevkidaşı Zambry ile Bağdat'ta görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Malezyalı mevkidaşı Zambry ile Bağdat'ta görüştü

Dışişleri Bakanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diplomatik temaslarda bulunmak için Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Fidan'ın, Malezyalı mevkidaşı Zambry ile görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin ve İslam karşıtlığı konusunda atılabilecek ortak adımların ele alındığı belirtildi.

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