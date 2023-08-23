Dışişleri Bakanı Fidan, Malezyalı mevkidaşı Zambry ile Bağdat'ta görüştü

Dışişleri Bakanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diplomatik temaslarda bulunmak için Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Fidan'ın, Malezyalı mevkidaşı Zambry ile görüştüğünü bildirdi.



Görüşmede, ikili ilişkilerin ve İslam karşıtlığı konusunda atılabilecek ortak adımların ele alındığı belirtildi.



Bakanımız @HakanFidan, #Malezyalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Zambry Abd Kadir ile #Bağdat'ta biraraya geldi.



Görüşmede, ikili ilişkilerimiz ile İslam karşıtlığı konusunda atılabilecek ortak adımlar ele alındı. 🇹🇷🇲🇾 pic.twitter.com/TSC20NWsgk — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 23, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin