Dışişleri Bakanı Fidan, NATO toplantısını değerlendirdi: Gazze için aynı fikirdeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Fidan, NATO ülkelerinin dışişleri bakanları gayri resmi toplantısının 2025'te Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Brüksel'deki toplantıda, Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili müttefiklerden beklentilerini dile getirdiğini söyleyen Fidan, "Terörle mücadelede NATO üyesi ülkelerin tam ve koşulsuz olarak Türkiye'ye destek vermeleri, özellikle Suriye'de olduğu gibi bazı NATO üyesi ülkelerin 'geçici' maskesiyle de olsa terör örgütüyle işbirliği yapmamaları gerektiğinin altını çizdik. Bunun NATO ittifakının ruhuna aykırı olduğunu söyledik" dedi.
Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki faaliyetleriyle ilgili de değerledirme yapan Fidan, "Yetkili makamların giderek Avrupa'da daha fazla hassasiyet oluşturduğunu görüyorum. Bu aslında memnuniyet verici bir konu. PKK’ya karşı toleransın giderek azaldığını görüyorum, bu önemli" diye konuştu.
"SAVUNMADAKİ KISITLAMALAR KALDIRILMALI"
Fidan ayrıca savunma sanayisinde kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini muhataplarına ilettiğini kaydederek şunları ekledi: "Bunun da müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını, bu konudaki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade ettik. Bu bizim zaten sürekli ifade ettiğimiz bir husus. Bu çerçevede üyelerden bazılarıyla yürüttüğümüz bazı müzakereler var. Çoğuyla sorunları hallettik."
Fidan, gündemdeki bir diğer konu olan Avrupa Birliği'ne (AB) ilişkin de yorum yaptı. AB'nin NATO içinde giderek daha belirleyici pozisyona ulaşırken, AB üyesi olmayan ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına dikkat vermediğini söyleyen Fidan, "Bu giderek daha belirginleşen, gündemimizi daha fazla meşgul eden bir konu haline geliyor" dedi.
"UKRAYNA'NIN EGEMENLİK HAKLARININ YANINDAYIZ"
Bakan Fidan, toplantıda Ukrayna'daki savaşla ilgili Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan bilgi aldıklarını belirtti.
Fidan, Türkiye'nin de bu ülkenin güvenlik ve egemenlik haklarının yanında olduğunu bir kez daha vurguladığını, savaşı durdurmak için barışa ve ateşkese alternatif yollar aranması gerektiğinin altını çizdiğini ifade etti.
"GAZZE KONUSUNDA BİZİMLE AYNI FİKİRDELER"
Toplantıda Gazze'deki durum da ele alındı.
"Bütün muhataplarımızla Gazze ile ilgili endişelerimizi, konunun artık taşınamayacak noktaya geldiğini vurguladık." diyen Fidan, şöyle devam etti: "Özellikle ateşkese, acil insani yardıma ve iki devletli çözüm perspektifine olan ihtiyacı tekrar tekrar gündeme getirdik. İyi olan şu. Artık bütün muhataplarımız bizimle hemen hemen aynı fikirde. Süreç içerisinde uluslararası toplumun bu anlayışa ulaşmış olması diplomatik kazanım açısından önemli ama arazide bir şey değiştirme anlamında daha fazla şeylerin yapılması gerekiyor."
ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ
ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili görüşmesinde birçok konuya değindiklerini ifade eden Fidan, bunlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine ABD ziyaretinin tarihinin de bulunduğunu söyledi.
Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ikili ve bölgesel ilişkiler başta olmak üzere çeşitli konuların bulunacağını, bunlar arasında Gazze meselesinin ilk sırada yer aldığını bildirdi. Ukrayna meselesinin de gündemde olacağını dile getirdi.
Fidan, ayrıca şunları söyledi: "F-16 meselesi halloldu. Daha başka alanların ilerletilmesi gündemde olacak. Cumhurbaşkanımızın perspektifi, Türk-Amerikan ilişkilerini sadece güvenlik eksenli olmaktan çıkartıp bunun içerisine aynı zamanda ekonomi, teknoloji, ticaret ve diğer alanları da dahil ederek daha dengeli, daha geniş çaplı bir ilişki kümesinin ortaya çıkması. Bu konuda da Cumhurbaşkanımız gerekli görüşlerimizi dile getirecek."
RUTTE TÜRKİYE'YE GELECEK
Fidan, NATO Genel Sekreterliği adaylarından Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yle iki hafta önce Brüksel'de Nükleer Enerji Zirvesi'nde görüştüğünü belirtTİ.
Dışişleri Bakanı Fidan, "Yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etmesi söz konusu. Tarih üzerinde çalışıyoruz" dedi.
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