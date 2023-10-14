Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'i uluslararası hukuka bağlı kalmaya davet ediyoruz

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temasların ardından Mısırlı mevkidaşı Şükri ile bir basın açıklaması yaptı.



Bakan Fidan, İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmanın yayılmasının önlenmesi gerektiğini söylerken, İsrail'i uluslararası hukuka bağlı kalmaya davet etti.

Bakan Fidan, "İsrail’i uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlı kalmaya davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. İsrail'in barışı sadece Arap ülkeleriyle değil esas itibariyle Filistinlilerle olmalı. Sivilleri hedef alan saldırıları ve can kayıplarını reddediyoruz. İsrail'i kınıyoruz. Krizin ilk anından bu yana yardımlar için mücadele ediyoruz. Üç uçak gönderdik, uçaklar gelmeye devam edecek. İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunun 30’unun tahliyesini başardık." ifadelerini kullandı.

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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise, "Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelmek için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz. Çatışmanın askeri operasyonlara doğru kayması, Filistin halkının meşru haklarının elde edilememesi nedeniyle ortaya çıktı." açıklamasını yaptı.



Şükri, "Gazze'deki krizin tüm boyutları ile elen alınması. Biz şu anda uluslararası ortaklarımız ile çatışmayı sonlandırmak için neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Her şeyden önce Filistin halkına koruma sağlamamız lazım. Gazze'de şu anda içme suyu yok, elektrik yok. Yardımları Gazze'ye ulaştırmamız gerekiyor. Uluslararası kamuoyu ve hukuku bu durumda çok önemli. Bu anlaşmazlığın bitmesi için bölgesel işbirliği de büyük önem taşıyor." diyerek devam etti.