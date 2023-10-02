Drew Weissman kimdir? 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Drew Weissman kaç yaşında, nereli?

Drew Weissman, 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. 2023 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri Katalin Kariko ve Drew Weissman oldu. Verilen ödülün ardından ise Drew Weissman'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Drew Weissman kimdir? 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Drew Weissman kaç yaşında, nereli?

Drew Weissman kimdir? 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Drew Weissman kaç yaşında, nereli?

2023 Nobel Tıp Ödülü, mRNA içerikli Kovid-19 aşısının geliştirilmesini sağlayan çalışmalara imza atan 68 yaşındaki Macar asıllı bilim insanı Katalin Kariko ile 64 yaşındaki ABD'li bilim insanı Drew Weissman'a verildi. Peki, Drew Weissman kimdir? 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Drew Weissman kaç yaşında, nereli?

DREW WEİSSMAN ?

Drew Weissman, 7 Eylül 1959'da ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Lexington şehrinde doğdu.

1981'de Brandeis Üniversitesi'nden mezun olan Weissman, 1997'de mRNA ve doğuştan gelen bağışıklık sistemi biyolojisini incelemek için Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin akademik kadrosuna dahil oldu.

Weissman ile Kariko, tanışmalarının ardından birlikte Kovid-19 aşısının temelindeki mRNA teknolojisini geliştirmeye yoğunlaştı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...