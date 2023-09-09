DSÖ: Fas'taki deprem Marakeş ve çevresinde 300 binden fazla kişiyi etkiledi

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörlüğünün X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fas'taki deprem nedeniyle taziye dilekleri iletildi ve destek mesajı verildi.



Trajik depremde Marakeş ve çevresinde yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği ve 300 binden fazla kişinin etkilendiği belirtilen paylaşımda, DSÖ ekiplerinin ülke genelinde ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı şekilde sağlık hizmeti götürmeye hazır olduğu kaydedildi.



DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem nedeniyle yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini ileterek, "Acil sağlık ihtiyaçlarına destek vermeye hazırız." ifadesini kullandı.



Fas'ta dün yerel saatle 23.10'da meydana gelen, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 820 kişi hayatını kaybetti, 672 kişi yaralandı.

