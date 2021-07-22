Dubai prensesi Latife'nin de casus yazılımla dinlendiği ortaya çıktı

Pegasus yazılımıyla dünya genelinde 50 binden fazla telefon dinlenmişti.

Bu kişiler arasında Dubai Emiri'nin eşi Prenses Haya ve kızı Prenses Latife'nin de olduğu açıklandı.

Dubai'den kaçışı dünya kamuoyunda gündem olan Prenses Latife, Şubat ayında kaydettiği bir videoda "rehin alındığını" ve hayatından endişe ettiğini söylemişti.

Paris merkezli bir sivil toplum kuruluşu, casus yazılımın, insan hakları eylemcileri ve hükümet yetkililerine ait akıllı telefonları hacklemek için kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.

Sızdırılan telefon listesi Uluslararası Af Örgütü ve 15'ten fazla basın kuruluşu tarafından inceleniyor.

Dinlenen isimler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile eski Fransa Başbakanı Eduard Philippe'in yanı sıra Irak cumhurbaşkanı Berham Salih'in de olduğu iddia ediliyor.

KAYIP DUBAİ PRENSESİ'NDEN VİDEO: BİR VİLLADA ZORLA TUTULUYORUM

