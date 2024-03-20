Dünya Bankası'ndan Gazze için acil eylem çağrısı

Dünya Bankası Grubu, Gazze'ye ilişkin açıklama yayımladı.



Açıklamada, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere Gazze nüfusunun yarısından fazlası kıtlığın eşiğindeyken, Dünya Bankası'nın hayat kurtarmak için acil eylem çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze halkının tıbbi malzeme, gıda ve yaşam için gerekli hizmetlere mevcut tüm araçlarla hızlı ve geniş ölçekte derhal, ücretsiz ve engelsiz erişimi çağrısında bulunmak üzere uluslararası topluluğa katılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Dünya Bankası'nın Gazze'ye yönelik müdahalesine de değinilen açıklamada, Aralık 2023'te Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu'nun aralarında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) de bulunduğu Gazze'de faaliyet gösteren kalkınma ortaklarına 35 milyon dolarlık fon taahhüdünü onayladığı anımsatıldı.