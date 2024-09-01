Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? Dünya Barış Günü'nün tarihi

Birleşmiş Milletler her yıl tüm dünyayı Dünya Barış Günü'nü kutlamaya davet ediyor. Bu yılın teması "Barış kültürü oluşturmak". Peki, Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? Dünya Barış Günü ne zaman nasıl ortaya çıktı?

Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? Dünya Barış Günü'nün tarihi

Barış Günü veya Uluslararası Barış Günü, her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan uluslararası bir bayramdır. Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, Genel Kurulun açılış günü olan her eylülün üçüncü salı günününü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurulun 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül'de, Birleşmiş Milletler Merkezindeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine “Yaşasın Tam Dünya Barışı” yazısı kazındı.

Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü? Dünya Barış Günü'nün tarihi - 1


Birleşmiş Millet tarafından bir Barış Günü kabul edilinceye dek, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler, barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan edip kutlamıştır. Günümüzde
Dünya Barış Günü yaygın olarak 21 Eylül'de kutlanmaktadır.

Öne Çıkan Video

Kabin amiri Onur Aykanat'ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ

Bilim insanları geliştirdi: Bu robotu mantarlar kontrol ediyor

Bilim insanları geliştirdi: Bu robotu mantarlar kontrol ediyor

Bombardımanlar şiddetlendi: Hem Rusya Hem Ukrayna ateş altında

Bombardımanlar şiddetlendi: Hem Rusya Hem Ukrayna ateş altında

ABD'de otel çalışanları grevde: Üç gün boyunca iş bırakacaklar

ABD'de otel çalışanları grevde: Üç gün boyunca iş bırakacaklar

İsrail ordusu Gazze'de altı rehinenin cesedine ulaştı: ABD Başkanı Biden, "Hamas bedelini ödeyecek" dedi

İsrail ordusu Gazze'de altı rehinenin cesedine ulaştı: ABD Başkanı Biden, "Hamas bedelini ödeyecek" dedi

Netanyahu: "İsrail, Hamas'ta rehineleri öldürenlere ulaşana kadar rahat etmeyecek"

Netanyahu: "İsrail, Hamas'ta rehineleri öldürenlere ulaşana kadar rahat etmeyecek"

DSÖ: Gazze'deki çocuklar için en iyi aşı barışın sağlanmasıdır

DSÖ: Gazze'deki çocuklar için en iyi aşı barışın sağlanmasıdır

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...