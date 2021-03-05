Dünya liderlerinden taziye mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak şehit olan askerler için başsağlığında bulundu. Dayanışma mesajı verdi.



İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Raab, "Haberi üzüntüyle öğrendim. Kalbim bu gece askerlerin aileleri ve tüm Türkiye ile." ifadesini kullandı.



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev mesajında, "Size, şehitlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum." dedi.



Gürcistan ve Libya'dan da başsağlığı mesajları paylaşıldı.