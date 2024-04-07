Dünya Sağlık Örgütü: Taraflara Gazze'de barış için çağrı yapıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze'deki İsrail saldırılarının 6. ayını geride bırakmasına ilişkin açıklama yaptı.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'de Hamas ve diğer gruplar tarafından gerçekleştirilen vahşi saldırılardan bu yana 6 ay geçti; bu saldırılarda 1200 kişi öldü, çok daha fazlası yaralandı ve yüzlercesi kaçırıldı. DSÖ bu barbarca şiddet eylemini bir kez daha kınar ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılmasını talep eder" dedi.



Ghebreyesus paylaşımın devamında, şu ifadeleri kullandı: "Ancak, bu vahşet, İsrail'in Gazze'de devam eden korkunç bombardımanı, kuşatma ve sağlık sistemi yıkımını haklı çıkarmaz; bu eylemler, yardım çalışanlarını da içeren yüz binlerce sivilin ölümüne, yaralanmasına ve açlığa maruz kalmasına yol açtı."



Gazze'de binlerce çocuğun ölümü ve ciddi yaralanmalarının, tüm insanlığın üzerinde bir leke olarak kalacağını belirten Ghebreyesus, "Bu saldırı, bugünkü ve gelecek nesiller üzerinde sona ermeli" diye ekledi.



Gıda, yakıt, hijyen, barınma, güvenlik ve sağlık hizmetlerini kapsayan temel hakların reddinin insani olmadığını ve hoşgörülemeyeceğini söyleyen Ghebreyesus, şöyle devam etti.



"DSÖ sağlık çalışanları, hastalar ve Gazze'deki topluluklara hizmet etmeye devam edecek. Ancak, erişimin reddedilmesi, nüfusun ihtiyaçlarının şimdiye kadar ulaşabildiğimiz herhangi bir yardımı aşmasına neden oluyor.



Gazze'de ölümlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluşması, savaşı durdurmanın güçlü bir nedeni olmalıdır. Taraflara silahlarını susturmaları, barış için çağrıda bulunuyoruz. Şimdi."