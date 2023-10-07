Dünyadan İsrail-Gazze hattındaki gerilime tepkiler

Kassam Tugayları bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. "Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıkladı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünüve 545 kişinin yaralandığını duyurdu.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.
İsrail-Gazze sınırındaki gerilime ilişkin dünyadan farklı tepkiler geldi.
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında, İsrail ve Filistin taraflarına itidalli davranma çağrısı yaparak, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.
BM
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de "Filistinli silahlı gruplar tarafından İsrail'e doğru yüzlerce, belki de binlerce rastgele roket atıldığı ve en az 22 İsraillinin öldürüldüğü, yüzlercesinin ise yaralandığı yönündeki haberler karşısında şok oldum ve dehşete düştüm. Ayrıca İsrailli sivillerin rehin alındığı yönündeki haberlerden de derin endişe duyuyorum." ifadelerine yer verdi.
İsrail güçlerinin de yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'ne hava saldırılarıyla karşılık verdiğini ve en az 5 kişiyi öldürdüğünü belirten Türk, şunları kaydetti:
"Orada sivil kayıplarının yaşanmaması için her türlü tedbiri almaya çağırıyorum. Şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunuyorum. Bölgedeki tüm taraflara ve kilit ülkelere, daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmek için gerilimi azaltma çağrısında bulunuyorum."
AVRUPA'DA İSRAİL'E DESTEK HAMAS'A TEPKİ
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İsrail ve halkına karşı bu sabah başlatılan, masum vatandaşlara terör ve şiddet uygulayan rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Hamas'ı kınarken, "İsrail'in bu tür hain saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır." değerlendirmesini yaptı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "İsrail ile tam dayanışma içindeyim" mesajını paylaştı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise "Gazze'den yapılan füze atışları ve artan şiddet bizi sarsıyor. Almanya, Hamas'ın bu saldırılarını kınıyor ve İsrail'in yanında duruyor." değerlendirmesinde bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "İsrail'i şu anda vuran terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Ölenlere, ailelerine ve yakınlarına dayanışma dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise İsrailli "sivillere yönelik saldırıların kendisini şoke ettiğini" belirtti. Sunak, "İsrail'in kendisini savunma hakkı mutlaktır." ifadesine yer verdi.
Belçika, İspanya, İtalya, İsviçre, İrlanda, Hollanda, Hırvatistan, Avusturya, Yunanistan, Çekya, Slovenya, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kosova yetkilileri de Hamas'a tepki gösteren ve İsrail'e destek veren mesajlar yayımladı.
ABD
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, ABD'nin Hamas'ın İsrailli sivillere yönelik saldırılarını "kesin bir dille kınadığını" ve İsrail hükümeti ve halkının yanında olduğunu söyledi. Sözcü, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrailli mevkidaşı Tzachi Hanegbi ile görüştüğünü ve yakın temas halinde kalacağını bildirdi.
İRAN
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey bir danışmanı, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı beklenmedik saldırıyı desteklediğini ifade ederek, bunu "gurur verici bir operasyon" olarak nitelendirdi.
Filistinli çocuklara destek amacıyla Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Rahim Safavi, "Gurur verici Aksa destekliyoruz. Biz operasyonu destekliyoruz ve direniş cephesinin de desteklediğinden eminiz." açıklamasını yaptı.
MISIR
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin düşürülmesi için uluslararası yetkililerle yoğun temaslarda bulunduğu bildirildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, bölgedeki son gelişmelerin ardından bazı mevkidaşları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Mısırlı Bakan, görüşmelerinde, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin durdurulması ve tarafların itidalli olmasının önemini vurguladı.
Açıklamada ayrıca Mısır'ın söz konusu krizi kontrol altına almak için her düzeyde yoğun temasta bulunduğu ifade edildi.
SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada "İsrail ve Filistinliler arasındaki şiddetin derhal durdurulması" çağrısında bulundu. Bakanlık, "Bir dizi Filistinli grup ile İsrail işgal güçleri arasında yaşanan ve birçok cephede yüksek düzeyde şiddete yol açan benzeri görülmemiş gelişmeleri takip ediyoruz". ifadelerini kullandı.
HİNDİSTAN
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise "İsrail'deki terör saldırıları haberiyle derinden sarsıldım. Düşüncelerimiz ve dualarımız masum kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Bu zor zamanda İsrail'le dayanışma içindeyiz." yorumunu paylaştı.
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