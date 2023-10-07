Dünyadan İsrail-Gazze hattındaki gerilime tepkiler

Kassam Tugayları bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. "Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıkladı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünüve 545 kişinin yaralandığını duyurdu.



Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

İsrail-Gazze sınırındaki gerilime ilişkin dünyadan farklı tepkiler geldi.

TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında, İsrail ve Filistin taraflarına itidalli davranma çağrısı yaparak, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.



BM

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de "Filistinli silahlı gruplar tarafından İsrail'e doğru yüzlerce, belki de binlerce rastgele roket atıldığı ve en az 22 İsraillinin öldürüldüğü, yüzlercesinin ise yaralandığı yönündeki haberler karşısında şok oldum ve dehşete düştüm. Ayrıca İsrailli sivillerin rehin alındığı yönündeki haberlerden de derin endişe duyuyorum." ifadelerine yer verdi.



İsrail güçlerinin de yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'ne hava saldırılarıyla karşılık verdiğini ve en az 5 kişiyi öldürdüğünü belirten Türk, şunları kaydetti:



"Orada sivil kayıplarının yaşanmaması için her türlü tedbiri almaya çağırıyorum. Şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunuyorum. Bölgedeki tüm taraflara ve kilit ülkelere, daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmek için gerilimi azaltma çağrısında bulunuyorum."



AVRUPA'DA İSRAİL'E DESTEK HAMAS'A TEPKİ



Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "İsrail ve halkına karşı bu sabah başlatılan, masum vatandaşlara terör ve şiddet uygulayan rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Hamas'ı kınarken, "İsrail'in bu tür hain saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır." değerlendirmesini yaptı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "İsrail ile tam dayanışma içindeyim" mesajını paylaştı.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise "Gazze'den yapılan füze atışları ve artan şiddet bizi sarsıyor. Almanya, Hamas'ın bu saldırılarını kınıyor ve İsrail'in yanında duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

