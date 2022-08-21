Dünyadan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarına ilişkin taziye mesajları

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.08.2022 - 18:18

Dünyadan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarına ilişkin taziye mesajları

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı yolladı.

Mirziyoyev, taziye mesajında, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları sebebiyle üzgün olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara ise acil şifalar diledi.

Mardin ve Gaziantep'te yaşanan trafik kazalarında toplam 35 kişi hayatını kaybetti. Mardin ve Gaziantep'te yaşanan trafik kazalarında toplam 35 kişi hayatını kaybetti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgi Merkezine göre Kenani, Gaziantep'teki trafik kazası dolayısıyla Türk halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu. Kenani, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına da taziyelerini iletti, yaralılara ise acil şifa diledi.

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI: GÜRCİSTAN TÜRK KARDEŞLERİNİN YANINDADIR

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, dün Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Garibaşvili, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Gaziantep kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurbanlar için en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Bu zor zamanlarda Gürcistan, Türk kardeşlerin yanında yer almaktadır."

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