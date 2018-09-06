Suriye'nin geleceği cuma günü Tahran'da düzenlenecek üçlü zirvede ele alınacak.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılacak. Zirve 3 liderin son 1 yıl içindeki üçüncü buluşması olacak.



Zirvenin ana gündem maddesi ise hiç şüphesiz muhalif grupların son kalesi olan İdlib. İdlib'in yeniden ele geçirilirse Esad rejimi muhalifler karşısındaki zaferini ilan edecek.



Ancak bölgeden gelen bilgiler 3 milyonluk İdlib nüfusunun yalnızca 10 binini militanların oluşturduğu yönünde.



BM Suriye özel temsilcisi Stafan de Mistura, "Bölgede teröristlerden çok bebek var" açıklaması yapmıştı. "İdlib'de yaklaşık 1 milyon çocuk yaşıyor" diyen Mistura Türkiye, Rusya ve İran'ı uyardı.



Kentte ortalama 10 bin militan olduğu tahmin ediliyor. Bunların arasında El Kaide ile bağlantılı olanlar da var.



Esad güçleri ise, İdlib çevresine konuşlanmış durumda. Ankara, Astana süreci kapsamında çatışmasızlık bölgesi ilan edilen ve TSK'nın 12 gözlem noktası kurduğu İdlib'e yönelik kapsamlı bir askeri operasyona yeni göç dalgalarına ve sivil

ölümlerine neden olabileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.



Uzmanlar Türkiye'nin İdlib'deki radikal grupları zayıflatmak için kendi desteklediği muhalif grupları kullanabileceğini söylüyor.



Rusya ise İdlib'in terörist grupların beslendiği bir yer haline geldiği görüşünde ve bölgeye bu durum göz önüne alınarak müdahale edilmesini istiyor



Operasyonla ilgili bir görüş de Türkiye, İran ve Rusya'nın parçalı bir harekatta mutabık kalabilecekleri yönünde. Buna göre Cisr el Şugur, Han Şeyhun gibi kritik bölgeler kademeli bir operasyonla ele geçirilebilir.



Operasyonun kapsamı ve ne şekilde yapılacağının cuma günü yapılacak 3'lü zirve sonrası netlik kazanması bekleniyor.

