ECOWAS Nijer'e uyguladığı yaptırımların kaldırması için koşullar belirledi

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, darbe olayları ve Sahel bölgesindeki güvenlik sorunlarını ele almak düzenlenen "61. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" sona erdi.



ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Touray, zirve sonrası basına yaptığı açıklamada, ECOWAS'ın Nijer'deki askeri cunta ile kısa bir geçiş yol haritası ve izleme mekanizmalarının yerleştirilmesi ihtiyacı konusunda temaslarda bulunmak üzere bir Devlet Başkanları Komitesi kurduğunu belirtti.



Touray, Benin, Togo ve Sierra Leone'den oluşan bir komisyonun yaptırımların hafifletilmesi konusunda karar vermek üzere Nijer askeri yöneticileriyle temas kuracağını söyledi.



Otoritenin, angajman sonuçlarına bağlı olarak yaptırımların kademeli olarak hafifletileceği sözünü verdiğini ifade eden Touray, ev hapsine konan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazum'un koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.



Touray, ayrıca liderlerin terörizmin ve bölgede barış, güvenlik ve istikrara yönelik diğer tehditlerin ortadan kaldırılması yönündeki kararlılıklarını yinelediklerini sözlerine ekledi.