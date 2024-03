Emlak dolandırıcılığı davası | Trump: 500 milyon dolar nakit param var

Trump, avukatlarının beyanının tam tersine sosyal medya hesabı Truth Social’da yeterince parası olduğunu yazdı.



“Çok çalışma, yetenek ve şans sayesinde, şu anda neredeyse 500 milyon dolara yakın nakit param var” diyen Trump, bu parayı başkanlık seçim kampanyasında kullanmayı amaçladığını belirtti.



Trump, New York Başsavcısı Letitia James’in ve davaya bakan yargıcın “hile ve yolsuzlukla” bu paranın kendisinden alınmak istediğini savunarak, “2016’da kazanmam beklenmeyen bir seçimi kazanmak dışında yanlış bir şey yapmadım. 2020’de daha iyi yaptım ve şimdi 2024’te büyük farkla öndeyim. Bu Amerika’da komünizmdir.” ifadelerini kullandı.



Trump’ın temyiz mahkemesinde bu karara itiraz süreci devam ederken, pazartesi gününe kadar 454 milyon dolarlık bir teminatı ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde, Başsavcı James’in, Trump’a ait Florida’daki Mar-a-Lago da dahil herhangi bir eyalette bulunan malvarlığına el koyma yetkisi bulunuyor.



Bu hafta başında, Trump Organizasyonu Genel Danışmanı Alan Garten ve avukatları, New York Temyiz Mahkemesine verdiği yazılı beyanda, 454 milyon dolarlık tazminat cezasının tam tutarının teminat altına alınmasının mümkün olmadığını kaydetmişti.



Trump’ın, finansal durumunun "istikrarlı olduğu" ve "önemli varlıkları" uhdesinde bulundurmaya devam ettiği bildirilen beyanda, tazminat miktarının büyüklüğü nedeniyle kefil olacak sigorta şirketi bulunamadığı, Trump’ın mal varlıklarının teminat için kullanılması gerekebileceği aktarılmıştı.



TRUMP'IN SOSYAL MEDYA ŞİRKETİ HALKA AÇILACAK



Öte yandan, kaynak arayışında olan Trump’ın, sosyal medya platformu “Truth Social”ın halka arz edilmesinin önü açıldı.



Nasdaq borsasında işlem gören Digital World Acquisition’ın yönetim kurulu, Trump’ın medya şirketi Trump Media & Technology Group ile birleşme anlaşmasını onayladı.



Trump'ın hisselerinin toplam değerinin 3 milyar doları aşabileceği öngörülüyor ancak yeni ihraç edilen hisselerin satışını 6 ay engelleyen şirket içi şartlar nedeniyle eski ABD Başkanı'nın hisselerini hemen nakde çevirebilmesi beklenmiyor.



ABD basınında çıkan haberlerde, Trump’ın şirketinin hisselerinin gelecek hafta işlem görmeye başlayabileceği belirtiliyor.



TRUMP HAKKINDAKİ DOLANDIRICILIK DAVASI

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmış, mahkemeden Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklayarak 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.



2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermiş, 16 Şubat’ta da davaya bakan Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.



Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplam miktarın yüzde 10 fazlası ve faizleriyle 454 milyon doları, 25 Mart’a kadar teminat olarak sağlaması gerekiyor.