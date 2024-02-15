Endonezya'da seçim sonucunu Tiktok belirledi

Son on yılda iki başarısız başkanlık yarışının ardından 72 yaşındaki Prabowo Subianto, üçüncü kez yarıştığı başkanlık seçimlerini zaferle tamamladı.
Adı insan hakları ihlalleriyle anılan eski özel kuvvetler komutanı Prabowo Subianto kendini halkın, özellikle gençlerin gözünde "kedi sever, müşfik bir dede"ye dönüştürdü. İmajını TikTok videoları ve K-pop temalarıyla sağladı.
Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya, yeni devlet başkanını seçti.
Resmi sonuçlar, 20 Mart'ta açıklanacak ancak 72 yaşındaki Savunma Bakanı Prabowo Subianto zaferini ilan etti. Resmi olmayan sonuçlar, 72 yaşındaki Prabowo Subianto'nun oyların yaklaşık yüzde 60'ını kazandığını gösteriyor. Prabowo, en yakın rakibine en az 33 puan fark attı.
SEÇİMİ TİKTOK KAZANDIRDI
Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'da, yaklaşık 205 milyon seçmenin yarısından fazlası 40 yaşın altında.
Tiktok uygulaması da, kampanya sürecinde televizyondan sonra halkın bilgi edindiği ikinci kaynak oldu.
Adaylar hem Tiktok'u hem Güney Kore kökenli bir pop müzik türü olan K-Pop'u kampanyalarında kullandı.
Sandıktan birinci sırada çıkan Prabowo'nun dans videosu TikTok'ta viral oldu. 72 yaşındaki eski askerin dansı, seçim kampanyası süresinde sıkça kullanıldı.
25 YIL ÖNCE ORDUDAN İHRAÇ EDİLDİ
Prabowo Subianto, ordudayken korkulan bir generaldi. Siyasi muhalifleri kaçırmaktan sorumlu tutulduğu için ordudan atılmıştı. Prabowo, Papua ve Doğu Timur'daki insan hakları ihlallerinden de sorumlu tutuluyor. Prabowo Subianto 25 yıl önce Endonezya ordusundan ihraç edilmişti.
Milenyum ve Z kuşakları, şimdi generali TikTok sayesinde "müşfik dede" olarak tanıyor.
Sonuç kesinleşirse Prabowo, devlet başkanlığı görevini Ekim'de, Joko Widodo'dan devralacak.
Prabowo, iki dönem devlet başkanlığı yapan Widodo'nun devamı olarak görülüyor.
Widodo, açıktan hiçbir adayı desteklemedi ancak en küçük oğlu Gibran Rakabuming Raka, Prabowo ile birlikte seçime girdi.
Widodo'nun oğlu, Endonezya'nın en genç devlet başkan yardımcısı olacak.
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