Endonezya'da seçim sonucunu Tiktok belirledi

25 YIL ÖNCE ORDUDAN İHRAÇ EDİLDİ



Prabowo Subianto, ordudayken korkulan bir generaldi. Siyasi muhalifleri kaçırmaktan sorumlu tutulduğu için ordudan atılmıştı. Prabowo, Papua ve Doğu Timur'daki insan hakları ihlallerinden de sorumlu tutuluyor. Prabowo Subianto 25 yıl önce Endonezya ordusundan ihraç edilmişti.



Milenyum ve Z kuşakları, şimdi generali TikTok sayesinde "müşfik dede" olarak tanıyor.



Sonuç kesinleşirse Prabowo, devlet başkanlığı görevini Ekim'de, Joko Widodo'dan devralacak.



Prabowo, iki dönem devlet başkanlığı yapan Widodo'nun devamı olarak görülüyor.



Widodo, açıktan hiçbir adayı desteklemedi ancak en küçük oğlu Gibran Rakabuming Raka, Prabowo ile birlikte seçime girdi.



Widodo'nun oğlu, Endonezya'nın en genç devlet başkan yardımcısı olacak.

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