TikTok, AB seçimleri öncesinde dezenformasyona karşı mücadeleyi artıracak

TikTok, Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde 27 ülkenin tamamında yerel dilde bir uygulama sayesinde sahte haberlere ve gizli etki operasyonlarına karşı mücadelesini artıracağını söyledi.



Uygulama, Avrupalıları seçim süreci hakkında daha iyi bilgilendirmek için tasarlandı.

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve politikacılar, yanlış bilgilerin yayılması ve yapay zeka tarafından üretilen deepfake'lerin seçimleri etkilemek için kullanılması ve özellikle sosyal medya platformlarının rolü konusunda endişe duyuyor.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN YÜZDE 30'U TIKTOK KULLANIYOR

Şirket, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin yaklaşık yüzde 30'unun TikTok kullandığını söyledi.

TikTok'un güven ve güvenlik EMEA başkanı Kevin Morgan bir blog yazısında "Önümüzdeki ay, insanların gerçeği kurgudan kolayca ayırabilmelerini sağlamak için 27 ayrı AB üye ülkesinin her biri için yerel dilde bir Seçim Merkezi uygulaması başlatacağız" dedi.

Tiktok, yerel dildeki seçim merkezlerinin ilk olarak 2021'de başladığı ve geçen yıl Yunanistan, Hollanda, Polonya, Slovakya ve İspanya'nın sandık başına gitmesiyle hız kazanan çalışmalar üzerine inşa edildiğini belirtti.

Morgan, "Yerel seçim komisyonları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışarak, bu Seçim Merkezleri toplumumuzun güvenilir ve yetkili bilgilere ulaşabileceği bir yer olacak" dedi.

Şirket, önceki yıllarda ulusal seçimler sırasında seçim merkezleri aracılığıyla seçim süreci ve yanlış bilgiler hakkında eğitici videolar üretmek için haber denetleyicileriyle birlikte çalıştı.

Morgan, şu anda Avrupa'da dokuz doğruluk kontrol kuruluşuyla çalışan TikTok'un bu yıl doğruluk kontrol ağını genişletmeyi ve dokuz ek medya okuryazarlığı kampanyası başlatmayı planladığını söyledi.

Şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttırmak için önümüzdeki aylarda özel gizli etki operasyonları raporları sunulacağı da kaydedildi.