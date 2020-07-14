Endonezya'da sel: 13 ölü, 46 kayıp

Endonezya'da Güney Sulawesi eyaletine bağlı Kuzey Luwu bölgesinde etkili olan yağışlar Masamba nehrinin taşması sonucu 13 kişi öldü, 46 kişi kayboldu.

Anadolu Ajansı 14.07.2020 - 17:38 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 17:44

Endonezya'da sel: 13 ölü, 46 kayıp

Endonezya'da Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 13 kişi öldü, 46 kişi kayboldu.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyalete bağlı Kuzey Luwu bölgesinde etkili olan yağışlar Masamba nehrinin taşmasına neden oldu.

Yetkililer, 4 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği sel felaketinde şu ana kadar 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgede kayıpları kurtarma çalışmaları sürüyor.

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