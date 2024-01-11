Epstein adası nerede? Virgin Adaları’nda yer alan Ada hakkında bilinenler

ABD’li milyarder olan Jeffrey Epstein’in adası olan Epstein Adası, ABD Virgin Adaları’nda bulunuyor. İki ayrı adadan oluşan bu adalar herkes tarafından Little Saint James ve Great Saint James olarak biliniyor. Little Saint James, 1998'den 2019'daki ölümüne kadar Amerikalı çocuklara yönelik cinsel suçlu Jeffrey Epstein'a aitti. Epstein'ın mülkiyeti sırasında adaya "Epstein Adası", "Sin Adası" ve "Pedofil Adası" gibi yerel takma adlar verildi.

Epstein adayı 1998'de 7,95 milyon dolara satın almıştı. Little Saint James'in yakınındaki Great Saint James ise onun iki katından daha büyük ve üzerine bir yapı inşa edilmedi.