Epstein adası nerede? Virgin Adaları’nda yer alan Ada hakkında bilinenler

ABD'de seks amaçlı insan kaçakçılığıyla ve çocuk istismarıyla suçlanan ve 2019'da hapishane hücresinde ölü bulunan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Dava dosyasında yer alan ifadeler ve mağdurların açıklamaları ardından Epstein adası ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Epstein adası nerede?

Epstein adası nerede? Virgin Adaları’nda yer alan Ada hakkında bilinenler

’li milyarder olan Jeffrey Epstein’in adası olan Epstein Adası, ABD Virgin Adaları’nda bulunuyor. İki ayrı adadan oluşan bu adalar herkes tarafından Little Saint James ve Great Saint James olarak biliniyor. Little Saint James, 1998'den 2019'daki ölümüne kadar Amerikalı çocuklara yönelik cinsel suçlu Jeffrey Epstein'a aitti. Epstein'ın mülkiyeti sırasında adaya "Epstein Adası", "Sin Adası" ve "Pedofil Adası" gibi yerel takma adlar verildi.

Epstein adayı 1998'de 7,95 milyon dolara satın almıştı. Little Saint James'in yakınındaki Great Saint James ise onun iki katından daha büyük ve üzerine bir yapı inşa edilmedi.

Epstein adası nerede? Virgin Adaları’nda yer alan Ada hakkında bilinenler - 1

Little Saint James, Epstein'in özel ikametgahıydı ve adada bir konak, havuz, tenis kortu ve helikopter pisti bulunuyordu. Epstein'in, adayı reşit olmayan kızları cinsel istismara maruz bıraktığı bir yer olarak kullandığı iddia ediliyor.

Epstein adası nerede? Virgin Adaları’nda yer alan Ada hakkında bilinenler - 2

ÇOK SAYIDA KİŞİ AĞIRLANDI

Epstein, Little St. James adasında yıllarca aralarında siyasetçiler ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda misafir ağırladı. 

Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...