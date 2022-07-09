Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldüren saldırganın bir kişiyi daha hedeflediği açıklandı

Shinzo'yu silahla vurduğu belirtilen Tetsuya'nın bir dini lideri de hedef almak istediği ortaya çıktı.



Kyodo'nun haberine göre, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami'nin, annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiğini söylediğini aktardı.



Yamagami'nin ilk olarak bu grubun liderine saldırı planladığını anlattığını kaydeden müfettişlere göre, şüpheli, Abe'nin söz konusu "grubu Japonya'da desteklediğine" inandığını söyledi.



Bu arada, Yamagami'nin, Abe'nin seçim kampanyası konuşması yapacağı yerlere önceden defalarca gittiği bilgisi paylaşıldı.

OTOPSİ SONUÇLARI ÇIKTI



Japonya Devlet Televizyonu NHK, Abe'nin cesedine sabah otopsi yapıldığını duyurdu.



Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, Abe'nin sol kolunun üst kısmından giren bir mermi, köprücük kemiğinin altında bulunan atardamara zarar verdi.



Yetkililer, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.



Saldırganın yakın mesafeden ateş ettiğini söyleyen yetkililer, bunu öldürme niyetiyle yapmış gibi göründüğünü ifade etti.



Bu arada, Kyodo ajansının haberine göre, Abe'nin otopsisinde sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası belirlendi.

Eski Japonya Başbakanı Abe, açık havada yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

CENAZESİ TOKYO'YA GETİRİLDİ



Nara kentinde katıldığı seçim kampanyası etkinliğinde silahla vurularak öldürülen eski Başbakan Abe'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde kentteki hastaneden alındı.



Cenazeyi taşıyan araç, Abe'nin evinin bulunduğu başkent Tokyo'nın Şibuya bölgesine yerel saatle 13.30'da ulaştı.



Siyah cenaze aracında eski Başbakan'ın eşi Abe Akie'nin de olduğu öğrenildi.

Abe'nin vurulduğu yere çiçekler bırakıldı.

VURULDUĞU YERE ÇİÇEKLER BIRAKILDI



Diğer yandan sevenleri Abe'nin vurulduğu yere gelerek çiçekler bıraktı. Buraya gelenlerden bazıları dualar ederken bazıları da gözyaşlarına hakim olamadı.



Eski Japonya Başbakanı Abe, dün ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.



Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.