Esper'den Türkiye'nin adımı pozitif açıklaması

NATO Zirvesi dönüşü gazetecilere konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Türkiye on yıllardır NATO'nun önemli bir müttefiki oldu. İlk günlerden beri. Bu yüzden onları bu grupta tutmalıyız" dedi.



ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan askeri geri çekilmesinin tamamlandığını da belirten Esper, kuvvetlerin yeniden konumlandırılıp azaltılmasının ardından Suriye'de yaklaşık 600 askerin kaldığını açıkladı.



Duruma göre bu sayının artıp azalabileceğini de belirten Esper, "Belki bazı müttefiklerimizin gönüllü olarak bölgeye asker göndermek istediğini görebiliriz" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından Ankara'nın S-400 konusunda geri adım atmadığını da dile getiren Esper, "Bu konuda bir gelişme yok" ifadelerini kullandı.