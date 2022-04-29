Etiyopya'da açlık arttı: Çocuklar hastanelik oluyor

Afrika'dan açlık haberleri gelmeye devam ediyor. Etiyopya'da hastaneler yetersiz beslenen çocuklarla dolup taştı.

Haberler - NTV Haber 29.04.2022 - 11:03

Etiyopya'da açlık arttı: Çocuklar hastanelik oluyor

son 40 yılın en kötü kuraklığıyla mücadele ediyor. Ülkede tarım alanları kurudu, çiftlik hayvanları telef oldu. 

nedeniyle milyonlarca çitflik hayvanı da telef oldu.

Ülke genelinde toplu göçler başladı, aileler evlerini terketmek zorunda kaldı

Yaşadıkları bölgelerden ayrılanlar derme çatma çadır kamplarında hayata tutunmaya çalışıyor.

"BÜYÜKLER GÜNLERCE AÇ"

Açlık nedeniyle mülteci konumuna düşen bir kişi, "Kuraklık ailemi parçaladı. Beni evimden etti. Hiçbir şeyim olmadan buraya geldim. Kıyafetimiz yok, yiyecek yok. Çocuklar okula gidemiyor. Çocuklar günde sadece bir öğün yiyor. Büyüklerse günlerce aç kalıyor" dedi.

Ülkede hastaneler yetersiz beslenen çocuklarla dolup taşıyor

Birleşmiş Milletler Gıda Programı kuraklığın Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişiyi açlığa sürüklediği uyarısı yapıyor

Etiyopya'nın yanısıra Somali ve Kenya'da da 1981'den bu yana en kötü kuraklık yaşanıyor.

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