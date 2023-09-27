Etiyopya'da gıda yardımları kesildi: 1300'den fazla kişi açlıktan öldü

Eyaletteki ve kamplardaki sağlık çalışanlarının katılımıyla yapılan araştırmada, BM ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) yardımları kesmesinin ölümlerin başlıca nedenlerden biri olduğuna işaret edildi.



BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve USAID, Etiyopya'ya gönderilen gıda malzemelerinin çalınması üzerine mayıs ayında yardımları askıya aldığını duyurmuştu.



Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın ardından bölge yönetimi TPLF'ye geçmiş, örgüt ise silahsızlanmıştı.