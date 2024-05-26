Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberinde 145 fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.



Haberde, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'da Talmudik ayinler düzenlediğine dikkat çekilerek, Mescid-i Aksa’nın kapısındaki İsrail polislerinin de çok sayıda Filistinlinin Harem-i Şerif’e girişini engellediği vurgulandı.



Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.



Öte yandan İsrail polisi dün öğleden sonra itibarıyla Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nin birçok girişi, Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı kutlamaları nedeniyle bariyerlerle kapattı.



Binlerce Haredi Yahudisi, mahallede yaktıkları ateş eşliğinde yüksek sesli müzikli kutlamalar düzenledi. Kutlamaların pazartesi sabahına kadar devam edeceği belirtiliyor.