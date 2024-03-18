Fatih'in tılsımlı madalyonu: 82 milyon liraya satışa çıktı

FATİH SULTAN MEHMET VE TILSIMLI PORTRE



Bonhams Müzesi'nin internet sitesinde yer alan tarihçe Fatih Sultan Mehmet'in gençlik dönemini resmeden en eski portrenin geçmişine ışık tutuyor.

Bonhams'ın önümüzdeki mayıs ayında Londra'daki İslam ve Hint Müzayedesi'nde satışa sunacağı "bronz portre rölyef" 20 yıl önce ilk kez ortaya çıktı.

Fatih Sultan Mehmet, hayatının çeşitli dönemlerinde kendi portrelerini sipariş etmesiyle biliniyordu; bunlardan en bilineni Venedikli sanatçı Gentile Bellini tarafından yapılmıştı.



Bu dikkat çekici bronz portreyi, Manisa'da sancak beyliği yaptığı sırada veya babasının ölümünden kısa bir süre sonra yaptırdığı tahmin ediliyor.

SOYLULARIN KİMLİK KARTI: BRONZ MADALYONLAR



1430'lu yılların sonlarında ortaya çıkan bu bronz madalyon akımı, soyluların kimlik oluşturması için ideal bir yöntemdi.

Sağlamlığıyla ünlü bir metaldan yapılan bu portreler yıllarca soyluların kendilerini tanıtma biçimi olarak kaldı.



Bonhams'ta sergilenen Fatih Sultan Mehmet'in madalyonunun üslup özellikleri İtalyan çağdaşlarınınkilerle uyumlu. Kimliği henüz doğrulanamayan yetenekli bir Batılı sanatçı tarafından modellendiği düşünülüyor.