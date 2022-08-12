FBI binasına saldırı girişimi

ABD'de Federal Araştırma Bürosu'nun (FBI) ofisine silahla girmeye çalışan bir kişi merkezdeki alarmları tetikledi. Silahlı saldırgan kaçarken güvenlik güçleriyle çatıştı.

Haberler - Reuters - NTV Haber 12.08.2022 - 00:36 | Son Güncelleme : 12.08.2022 - 00:47

FBI binasına saldırı girişimi

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Trump'ın evine FBI baskını: ABD Adalet Bakanı'ndan açıklama

ABD'nin Ohio eyaletinin Cincinati kentinde hareketli dakikalar yaşandı.

Silahlı saldırgan, yarı otomatik silahla FBI merkezine girmeye çalıştı.

Ajanları fark edince arabasına atlayıp kaçmaya çalışan saldırgan ile güvenlik güçleri arasında kovalamaca başladı. 

Aracı takip eden ekiplerle saldırgan arasında çatışma yaşandı.

Saldırgan kaçmayı başarırken, saldırının nedeni ise bilinmezliğini koruyor.

TRUMP’IN MALİKANESİNDE ARAMA YAPILMIŞTI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesinde FBI tarafından 9 Ağustos’ta arama yapılmıştı.

Operasyona tepki gösteren Trump, “Florida, Palm Beach’teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. İlgili devlet kurumlarıyla çalıştıktan ve iş birliği yaptıktan sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir. Kasama bile girdiler. Ülkemiz için karanlık zamanlar. Daha önce bir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmemişti” ifadelerini kullanmıştı.

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