FBI binasına saldırı girişimi

ABD'nin Ohio eyaletinin Cincinati kentinde hareketli dakikalar yaşandı.

Silahlı saldırgan, yarı otomatik silahla FBI merkezine girmeye çalıştı.

Ajanları fark edince arabasına atlayıp kaçmaya çalışan saldırgan ile güvenlik güçleri arasında kovalamaca başladı.

Aracı takip eden ekiplerle saldırgan arasında çatışma yaşandı.



Saldırgan kaçmayı başarırken, saldırının nedeni ise bilinmezliğini koruyor.

TRUMP’IN MALİKANESİNDE ARAMA YAPILMIŞTI



Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-A-Lago tatil köyündeki malikanesinde FBI tarafından 9 Ağustos’ta arama yapılmıştı.



Operasyona tepki gösteren Trump, “Florida, Palm Beach’teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. İlgili devlet kurumlarıyla çalıştıktan ve iş birliği yaptıktan sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir. Kasama bile girdiler. Ülkemiz için karanlık zamanlar. Daha önce bir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmemişti” ifadelerini kullanmıştı.