Filistin, Birleşmiş Milletler'den tam üyelik talep etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) Temsilcisi Ziyad Ebu Amr, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) Filistin'i tam üye olarak kabul etme çağrısı yaparak bunun iki devletli çözüme uluslararası toplumun katkısı anlamına geleceğini söyledi.

Filistin, Birleşmiş Milletler'den tam üyelik talep etti

Ebu Amr, BMGK'nın bakanlar düzeyinde düzenlenen "Ortadoğu" oturumunda konuştu.

halkına karşı yapılan tarihsel haksızlığın yaklaşık yüz yıldır devam ettiğine işaret eden Ebu Amr, Filistinlilerin "tüm halklar gibi kendi kendini yönetme, özgürlük, güvenlik, barış içinde bağımsız şekilde yaşama arzusunu taşıdığını ve bu uğurda fedakarlık gösterdiğini" söyledi.

Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) sorunun çözümü için müzakerelerde tarih boyunca eşi görülmemiş tavizler verdiğine dikkati çeken Ebu Amr, Filistin'in 2012'de BM'de üye olmayan gözlemci ülke statüsü kazandığını hatırlattı.

Ebu Amr, "Filistin, iki devletli çözümü desteklemesi ve Filistin halkının bağımsız bir devlete sahip olma talebini somutlaştırması için BM'ye tam üye olarak kabul edilmeyi istiyor, bunun için çabalıyor." ifadesini kullandı.

Filistin'in BM'ye tam üye olarak kabul edilmesinin Filistin halkına kuşaklar boyu yapılan haksızlığın bir kısmını telafi edeceğini ifade eden Ebu Amr, tam üyeliğin adalet ve barış için yeni bir ufuk doğuracağını söyledi.

Ebu Amr, Filistin'in BM'ye tam üye ülke olarak kabul edilmesinin iki devletli çözüm çabalarına katkı sağlamayacağı görüşünü savunanlara ise İsrail'in kuruluşunun 1948'de BM kararıyla resmileştiğini hatırlattı.

FİLİSTİN'İN ÜYELİK BAŞVURUSU

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında "gözlemci statüsü" almıştı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ya mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.

BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti.

BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

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