Filistin Kızılayı açıkladı: Emel Hastanesi'nde oksijen yetersizliği kaynaklı ölüm

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde yer alan Emel Hastanesinde bir hasta oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.



Açıklamada, "Han Yunus'ta Filistin Kızılayı bünyesinde faaliyet gösteren Emel Hastanesinde, 77 yaşındaki kadın hasta oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastane, yoğun bakım odası ve burada yatan hastalar için günlerdir ciddi oksijen sıkıntısı çekiyor" ifadesi kullanıldı.



Hastanedeki yaklaşık 80 hastanın acil tedaviye ihtiyaç duyduğu, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hastalara tedavi sağlanamadığı belirtildi.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'de 11 bin hasta ve yaralının acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu, bu kişilerin tedavi görebilmeleri için acilen Gazze dışına çıkarılması gerektiğini duyurmuştu.



İsrail ordusunun halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar 4. ayını geride bıraktı.



Gazze halkı ve yetkililer bölgede sağlık sisteminin çökmesi, ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sıra hastanelerdeki jeneratörleri çalıştıracak yakıtın bulunmaması nedeniyle binlerce hastanın tedavi amaçlı Gazze dışına çıkarılması çağrısında bulunuyor.

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