İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi: Bakan Fidan, Gambiya lideri Barrow ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu hafta sonu yapılacak zirvesine katılmak üzere gittiği Gambiya'nın başkenti Banjul'da görüştü.



Fidan ayrıca Batı Afrika ülkesinde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle de görüşmelerde bulundu.



Gambiya bugün ve yarın Banjul'da, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine ev sahipliği yapacak.



Zirve, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmeyi ve kalıcı bir çözüme yönelik somut adımlar atılmasını kararlaştırmayı amaçlıyor.