Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yakın zamanda Filistin Meclisi'nin feshedileceğini duyurdu.



Filistin Devlet Başkanı Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Özel Sektörün Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadele Çabalarındaki Rolünün Güçlendirilmesi" başlıklı uluslararası konferansta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Abbas, 2006'da Filistin genelinde yapılan seçimler sonucu sandalyelerinin çoğunluğunu Hamas'ın kazandığı Filistin Meclisi'nin yakın zamanda feshedileceğini açıkladı.



Fetih ile Hamas hareketleri arasında 2007'de yaşanan olayların ardından yaklaşık 11 yıldır Filistin sahasında yaşanan bölünmüşlük üzerine çalışmaları tamamen askıya alınan Filistin Meclisi'nin feshedileceğini vurgulayan Abbas, fesih tarihine dair herhangi bir takvim belirlemedi.



Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Delal Selame, daha önce yaptığı açıklamada, Filistin Ulusal Konseyi'ne bağlı Filistin Merkez Konseyi'nin, Filistin Meclisi'nin yetkilerini devralma konusu üzerinde tartıştığını söylemişti.



Filistin genelinde 2006'da ilk defa yapılan seçimlerde, 132 sandalyelik Filistin Meclisi'nin 76 sandalyesini Hamas kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih hareketi sadece 43 sandalyede kalmıştı.



Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Filistin Meclisi'nin feshedilmesine karşı çıkarak, Abbas'ın meclisi feshetme yetkisine sahip olmadığını açıklamıştı.



Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir ülke genelinde genel seçimlere gidilmesi gerekiyor. Ancak Filistin'de ilk defa 2006'da genel seçimlere gidildi.

