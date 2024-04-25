Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'deki hastanelerde jeneratörler duracak

HASTANELER HİZMET DIŞI KALIYOR



İsrail'in sağlık tesislerini hedef aldığı saldırılar, birçok hastanenin de hizmet dışı kalmasına ve çalışmalarının durmasına neden oldu.



BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle sağlık alanında olmak üzere çok fazla ağır insan hakkı ihlali yaşandığını kaydetmişti.



Gazze'de şu anda üzerine konuşulabilecek sağlık sistemi olmadığını, bunun tamamen yok edildiğini vurgulayan Mofokeng, BM ve insani yardım kuruluşlarının, Gazze'de sağlık dahil tüm alandaki eksikleri gidermek için mücadele ettiğini belirtmişti.

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