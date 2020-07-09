Florida’da 48 hastanenin yoğun bakım servisinde yer kalmadı

ABD’de corona virüs salgını etkisini artırmaya devam ediyor. Florida eyaletinde bulunan 48 hastanede artan corona virüs vakaları nedeniyle yoğun bakım servisinde yer kalmadı.

Sağlık Hizmetleri İdaresi Ajansı (AHCA) tarafından yapılan açıklamada eyalette bulunan diğer 52 hastanede ise yoğum bakım servislerinin yatak kapasitesinin yüzde 10 ve altına indiği aktarıldı.

Eyalet genelinde toplam corona virüs vaka sayısı 232 bin 718’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 9’a ulaştı.



ABD, dünyada corona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.