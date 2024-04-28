Riyad zirvesi | Filistin lideri Abbas: İsrail'i durduracak tek ülke ABD

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği ve Arap Ligi'nin oluşturduğu Temas Grubu toplantısı başladı.

Zirveye Dişişleri Bakanı Hakan Fidan da katılıyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun özel bir toplantısında konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, savaşın durdurulmasını ve Gazze'ye yardım sağlanmasını talep ettiklerini söyledi.

İsrail'in Filistinlileri, Gazze'den sonra Batı Şeria'dan da çıkarmaya çalışacağından endişe ettiğini belirten Abbas, "Gazze veya Batı Şeria'da Filistinlilerin yer değiştirmesini kesinlikle reddediyoruz" dedi.

İsrail'in önümüzdeki birkaç gün içinde Refah'a gireceğini söyleyen Abbas, "İsrail'in Refah'a saldırmasını engelleyebilecek tek ülke ABD'dir" diye konuştu.

İsrail'in Refah'a kara harekatı düzenlemesinin Filistin nüfusunun çoğunu Gazze'den kaçmaya zorlayacağını ifade eden Abbas, Refah'ta yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin toplandığını ve sadece “küçük bir saldırının” bu insanları kaçmaya zorlayacağını belirtti.



Abbas, şöyle konuştu: “Filistin halkının tarihindeki en büyük felaket o zaman yaşanacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail'den Refah saldırısını gerçekleştirmemesini istemesi çağrısında bulunuyoruz. İsrail'in bu suçu işlemesini engelleyebilecek tek ülke Amerika'dır.”

