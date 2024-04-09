Fransa: Gazze'ye yardımların gitmesi için İsrail'e yaptırım uygulanmalı

Fransa, Filistinlilere yardımları engelleyen İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ulaştırılması amacıyla geçişlerin açılması için İsrail'e baskı yapılması ve muhtemelen yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

RFI radyosu ve France 24 televizyonuna verdiği demeçte Sejourne, "İnsani yardımın kontrol noktalarından geçmesine izin vermek için yaptırımlara kadar varan çok sayıda etki aracı olmalı. Fransa, Batı Şeria'da şiddet eylemleri gerçekleştiren İsrailli yerleşimcilere yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarını öneren ilk ülkelerden biri oldu. İnsani yardımın açılması için gerekirse devam edeceğiz" dedi.

Gazze'deki sağlık bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, 6 aydır süren çatışmalarda en az 33 bin 207 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

Bölgedeki 2,3 milyon insanın çoğu evsiz ve birçoğu da açlık tehlikesiyle karşı karşıya.