Gazze'de yardım görevlilerinin öldürülmesi | ABD: Bağımsız soruşturma planımız yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuyla ilgili sabahki açıklamasına dair basın mensuplarına bir değerlendirme yaptı.



Kirby, Blinken'ın "WCK çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili bağımsız soruşturma çağrısını" içeren sözlerine izahat getirdi ve bakanın kastının İsrail'in soruşturma raporundan ayrı bir şey olmadığını söyledi.



ABD olarak WCK görevlilerinin öldürülmesiyle ilgili "bağımsız ve ayrı bir soruşturma" planlarının olmadığını kaydeden Kirby, İsrail'in yürüttüğü ve sonucunu açıkladığı raporu yeterli bulduklarını belirtti.



"Bakan Blinken (İsrail'in) üzerinde zaten çalıştığı raporu kastederek bağımsız bir soruşturma ifadesini kullanmıştı. Kaldı ki o açıklaması İsrail'in raporunu açıklamadan önceydi, biz de şu an o raporu inceliyoruz." şeklinde konuştu.



Söz konusu raporu dikkatle incelediklerini ifade eden Kirby, raporla ilgili görüşlerini ve ABD olarak bu konuda nasıl bir politika izleyeceklerini ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi.



ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile perşembe günü yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de görev yapan insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.

BİR ALBAY VE BİR BİNBAŞI GÖREVDEN ALINMIŞTI



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmaya göre, yardım konvoyuna yönelik saldırı emrinin, İsrail ordusu subaylarınca "düşük düzeyli güvene rağmen konvoyda Hamas üyesi silahlı kişilerin bulunduğu şüphesiyle" verildiği ileri sürülmüştü.



"Saldırı emri verildiğinde subayların araçların WCK'ya ait olduğunu tespit etmediği" öne sürülen açıklamada, soruşturmanın sonuçlarının İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'ye ve WCK'nın yanı sıra saldırıda vatandaşları öldürülen büyükelçilere de sunulduğu kaydedilmişti.



Halevi'nin, Albay Nochi Mendel ve bir binbaşının saldırıya dahil olmaları nedeniyle görevden alınması emrini verdiği ve Tümgeneral Yaron Finkelman, Tuğgeneral Itzik Cohen ile Albay Yair Zukerman'ı kınadığı ifade edilmişti.



WORLD CENTRAL KİTCHEN ÇALIŞANLARININ ÖLDÜRÜLMESİ



İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.



Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.



Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. Blinken: ABD, Gazze'ye girecek yardım kamyonu sayısını inceleyecek Haberi Görüntüle