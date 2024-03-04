Fransa kürtaj hakkını anayasasına koyan ilk ülke olacak

Fransa'da kürtajın anayasaya eklenmesi konusunu görüşmek üzere üst ve alt meclislerden milletvekilleri, Başkan Emmanuel Macron'un çağrısıyla Versailles Sarayı'nda özel bir oturumda bir araya gelecek.



Beklendiği gibi hükümetin önergesi beşte üç çoğunlukla kabul edilirse, o zaman ülkenin 1958 anayasası kadınların kürtaj özgürlüğünü güvence altına alacak şekilde revize edilecek.



Bu anayasada 1958'den beri yapılan 25'inci ve 2008'den bu yana yapılan ilk değişiklik olacak.



Anketler Fransız halkının yaklaşık yüzde 85'inin reformu desteklediğini gösteriyor.



Muhalefet ise Macron'u seçim amaçları için anayasayı değersizleştirmekle suçluyor.



Eleştirmenler, revizyonun yanlış olmadığını ancak gereksiz olduğunu söylüyor ve zayıflamış başkanın bu davayı "solcu kimliğini güçlendirmek" ve "kürtaja karşı muhalefeti ortadan kaldırmak" için kullanmaya çalıştığını düşünüyorlar.



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