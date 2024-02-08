Arjantin'de yeni yasa tasarısı: Kürtaj suç sayılacak

Arjantin'de aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'nin partisinden milletvekilleri kürtaj hakkını koruyan yasayı yürürlükten kaldıracak bir yasa tasarısını kongreye sundu.



Tasarı yasalaştığı takdirde yalnızca kürtaj hakkını koruyan yasayı yürürlükten kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda kürtaj yaptıranları ve uygulayanları suçlu kabul ederek cezalandıracak.



Tasarı tecavüz durumu ile ilgili herhangi bir yaptırımdan bahsetmese de, "suçu işlemeye sevk eden nedenler, sonrasındaki tutumu ve olayın mahiyeti dikkate alınarak" ceza verilmesini hakimin takdirine bırakıyor.



Milei, kürtaja karşı olduğu bilinen bir lider ve yönetimi Aralık 2020'de Kongre tarafından kabul edilen Hamileliğin Gönüllü Durdurulması Yasasını (IVE) yürürlükten kaldırma girişimini destekliyor.



Yasa, Milei'nin o dönem görevdeki selefi Alberto Fernandez tarafından 14 Ocak 2021'de yürürlüğe konuldu. Bu yasaya göre gebeliğin on dördüncü haftasına kadar kadının kürtaj hakkı bulunuyor. Yasa ayrıca tecavüz ve annenin hayatının tehlikeye girmesi durumlarında kürtaj hakkının süresiz olarak geçerliliğini koruyor.

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Milei, geçen yılki başkanlık seçimlerindeki kampanyaları sırasında Arjantin'in kürtaj yasasını yürürlükten kaldırmaya çalışacağını vaat etmişti.



Yeni yasa tasarısının metninde, kadının rızası olmadan kürtaj yaptıranlara 3 ila 10 yıl, hamile kadının rızası varsa 1 ila 4 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.



Rıza olduğu halde hamile kadının ölmesi halinde ceza 6 yıla, rıza göstermeyen kadının ölümü halinde ise 15 yıla kadar artırılabilecek.



Ayrıca tasarıda, söz konusu kürtajı gerçekleştirmekle görevli sağlık çalışanlarının tıbbi kayıtlardan silinmesi gerektiği de belirtiliyor.



Kuralın tek istisnası, “annenin hayatına yönelik tehlikeyi önlemek amacıyla” rıza alınarak yapılan kürtaj.



Bu tür prosedürlerin, "tehlikenin başka yollarla önlenememesi koşuluyla" kanunen cezalandırılamayacağını belirtiyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin