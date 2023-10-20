Fransa'da çoğalan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 22 soruşturma açıldı

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu ihbarları yapanlar arasında sorumsuz çocukların da olduğunu aktaran Dupond-Moretti, sahte bomba ihbarlarının maddi faturasını çocukların ebeveynlerinin üstleneceğini belirtti.



Fransa'da son günlerde çok sayıda okul, havalimanı ve müze sahte bomba ihbarları nedeniyle tahliye edilirken, Versay Sarayı bu hafta aynı gerekçeyle 4 kez boşatıldı.



Sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 18 kişi gözaltına alınmıştı.