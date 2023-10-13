Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Bir öğretmen öldü, iki yaralı

Fransız BFMTV kanalı, saldırganın kardeşinin de polis tarafından yakalandığını bildirdi.



Kanal, öldürülen kişinin bir Fransızca öğretmeni olduğunu, bir spor öğretmeninin de bıçaklanarak yaralandığını söyledi.



Yerel medya, saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğunu bildirdi.



Polis durumun şu anda kontrol altında olduğunu söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün ilerleyen saatlerde okulu ziyaret edecek.

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