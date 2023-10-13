Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Bir öğretmen öldü, iki yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Fransa'nın kuzeyinde yer alan Arras kentinde bir okulda bıçaklı saldırı meydana geldi. Okulun eski öğrencisi olan saldırgan bir öğretmeni öldürdü, iki kişiyi ağır yaraladı.

Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Bir öğretmen öldü, iki yaralı
ABD'de havalimanında bıçaklı saldırı

ABD'de havalimanında bıçaklı saldırı

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Son dakika haberi! Yetkililer, Fransa'da bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğretmenin öldüğünü ve iki kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin saldırının kuzeydeki Arras kentinde bulunan Gambetta lisesinde meydana geldiğini söyledi.

Yetkililer saldırganın tutuklandığını açıkladı. Saldırganın 20'li yaşlarda olduğu belirtildi.

Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Bir öğretmen öldü, iki yaralı - 1

Fransız BFMTV kanalı, saldırganın kardeşinin de polis tarafından yakalandığını bildirdi.

Kanal, öldürülen kişinin bir Fransızca öğretmeni olduğunu, bir spor öğretmeninin de bıçaklanarak yaralandığını söyledi.

Yerel medya, saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğunu bildirdi.

Polis durumun şu anda kontrol altında olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün ilerleyen saatlerde okulu ziyaret edecek.

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