Fransa'daki Strazburg saldırısında 3 kişinin ölümüne neden olan saldırgan ölü olarak ele geçirildi

Son dakika haberi! Fransız polisi, Strazburg'da Noel pazarını hedef alan saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Cherif Chekkat'i ölü ele geçirdi.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, Strazburg'daki saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Chekkat kentteki Lazaret Caddesi'nde polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü.



İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında dün akşam saldırganın ölü ele geçirilmeden önce 3 polise ateş açtığını belirtti.



DAEŞ STRAZBURG'DAKİ SİLAHLI SALDIRIYI ÜSTLENDİ



Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği belirtildi.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, Strazburg'da salı akşamı düzenlenen silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi.



Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşamı silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti.



Saldırının ardından terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesine yükseltilmişti.



Paris Savcısı Remy Heitz, saldırganın polis takibindeki 29 yaşındaki Cherif Chekkat olduğunu belirterek, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını bildirmişti.

