Fransa'nın denizaşırı topraklarında eylemciler liman kapattı

Fransız ulusal basınında çıkan haberlere göre, düzensiz göçten ve adadaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden şikayetçi olan "Forces vives de Mayotte" kolektifi üyeleri, hükümete seslerini duyurmak için bölgenin başlıca limanı Longoni'yi kapattı.



Fransa Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansının (ADEME) verilerine göre, Longoni Limanı bölgenin gıda ihtiyacının yüzde 65'ini karşılıyor.



Protestocular, limandan Ada'ya ürün sevkiyatını engellerken liman yetkilileri mallarını boşaltamadığı için iskelede bekletilen konteynerlerin sayısının arttığını bildiriyor.



"Forces vives de Mayotte" kolektifi üyeleri, adanın farklı noktalarına barikatlar kurarak eylemlerini sürdürüyor.



Kolektifin sözcüsü Abdou Badirou, limanın kapatılmasına ilişkin ise "Ada'nın ekonomik kalbi tehdit altında olursa yetkililer tepki verecektir. 3 haftadır kavşaklar ve kamu alanlarına barikatlar kuruyoruz ancak hükümetten henüz cevap almadık" ifadesini kullandı.



Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin dün Mayotte Adası'nı ziyaret etmiş ve Ada'daki "göç sorununa yanıt olarak toprak esasına dayalı vatandaşlığın sona ereceğini" duyurmuştu.

FRANSIZ VATANDAŞLIĞI VERİLMEYECEK



Darmanin, "Fransız anne babanın çocuğu olmadığı sürece Mayotte sakinlerine Fransız vatandaşlığı verilmeyeceğini" belirterek, bunun özellikle komşu Komor Adaları'ndan yüksek düzeyde göçle karşı karşıya olan Ada'daki göç sorununu çözmeye hizmet edeceğini savunmuştu.



Mayotte Adası, su sıkıntısı ve şiddet olayları nedeniyle gündeme gelmişti.



Ada'da 4 ayı aşkın süredir yaşanan su sıkıntısı nedeniyle askerlerin şişelerle içme suyu dağıttığı bildirilmişti.



Ada, Ekim 2023 sonlarında çeteler arası şiddet olaylarına sahne olmuştu. Haftalarca süren olaylarda başkent Mamoudzou, çeteler tarafından barikatlarla çevrelenmiş ve şehre dışardan ulaşım engellenmişti.



Başkentte başlayan şiddet olayları farklı noktalara sıçramıştı.



Mayotte milletvekilleri güvenlik krizi yaşandığını belirterek, Fransız hükümetinden yardım istemişti.